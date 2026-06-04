Новак оценил состояние российского топливного рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабильная.
- Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и на большинстве заправок растут не выше инфляции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России стабильная, цены на большинстве заправок растут не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"В настоящее время ситуация стабильна. Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинстве заправок не выше инфляции, поэтому правительство вместе с ФАС и министерством энергетики будет за этим следить", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов растут ли цены на бензин и топливо на российских заправках.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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