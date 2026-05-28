Багатырова: сформирован оптимальный набор критериев общественного капитала

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Стандарт общественного капитала бизнеса включен перечень критериев, позволяющих объективно оценить реальный вклад как малых и средних, так и крупных компаний в реализацию общественно значимых инициатив, сообщила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса, разработанного и утвержденного по поручению президента России, рассмотрела в четверг подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством вице-премьера РФ Александра Новака, сообщается на сайте правительства.

"Изначально Стандарт общественного капитала бизнеса включал более 100 показателей. После масштабной совместной работы был сформирован оптимальный перечень критериев, позволяющих объективно оценить реальный вклад компаний в реализацию общественно значимых инициатив. Сегодня для прохождения оценки малым и средним предприятиям рекомендуется раскрывать от 19 до 30 показателей по базовому и полному перечням, а крупным компаниям – от 39 до 63. Благодарю всех, кто принимал участие в разработке методологии Стандарта. Эта совместная работа помогла создать практичный, сбалансированный и применимый инструмент, который учитывает интересы и компаний, и государства, и общества", – сказала Багатырова, ее слова привели в АНО "Общественный капитал".

Там напомнили, что Стандарт был утвержден правительством РФ 30 декабря 2025 года, после этого началась активная доработка методологии. Так, по инициативе правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив (АСИ) была проведена серия встреч с крупным бизнесом, госкорпорациями, институтами развития и деловыми объединениями. 22 мая проект методологии был утвержден на заседании Совета по методологии.