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Россия планирует выйти на нефтедобычу на уровне квот в ОПЕК+, заявил Новак - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:02 04.06.2026 (обновлено: 12:03 04.06.2026)
Россия планирует выйти на нефтедобычу на уровне квот в ОПЕК+, заявил Новак

Новак: Россия рассчитывает выйти на добычу нефти на уровне квот в ОПЕК+

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в 2026 году рассчитывает выйти на уровень нефтедобычи, предусмотренный квотами в ОПЕК+.
  • В апреле добыча нефти в России снизилась до 9,057 миллиона баррелей в сутки, что на 580 тысяч баррелей в сутки меньше предельного уровня добычи, установленного в рамках соглашения ОПЕК+.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия в 2026 году рассчитывает выйти на нефтедобычу на уровне квот в ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
"В этом году мы рассчитываем, что мы действительно должны будем выйти на те уровни (добычи нефти в ОПЕК+ - ред.), которые предусмотрены квотами", - сказал Новак.
Согласно оценке, которая приводилась в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добыча нефти в России в апреле снизилась к марту на 107 тысяч баррелей в сутки - до 9,057 миллиона баррелей в сутки. При этом предельный уровень добычи нефти для страны в рамках соглашения ОПЕК+ составлял 9,637 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия добывала на 580 тысяч баррелей в сутки меньше плана.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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