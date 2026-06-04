Россия планирует выйти на нефтедобычу на уровне квот в ОПЕК+, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в 2026 году рассчитывает выйти на уровень нефтедобычи, предусмотренный квотами в ОПЕК+.
- В апреле добыча нефти в России снизилась до 9,057 миллиона баррелей в сутки, что на 580 тысяч баррелей в сутки меньше предельного уровня добычи, установленного в рамках соглашения ОПЕК+.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия в 2026 году рассчитывает выйти на нефтедобычу на уровне квот в ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
Согласно оценке, которая приводилась в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добыча нефти в России в апреле снизилась к марту на 107 тысяч баррелей в сутки - до 9,057 миллиона баррелей в сутки. При этом предельный уровень добычи нефти для страны в рамках соглашения ОПЕК+ составлял 9,637 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия добывала на 580 тысяч баррелей в сутки меньше плана.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.