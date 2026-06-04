Новак предупредил о дефиците нефти в мире в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Мир столкнется с дефицитом нефти в этом году в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил Новак.

По его словам, нынешний энергокризис уже ощущается и он беспрецедентен.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Мир столкнется с дефицитом нефти уже в этом году в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ.

"Если конфликт затянется и добыча стран Персидского залива не увеличится, конечно, через несколько месяцев будет дефицит", — ответил он на соответствующий вопрос.

Нынешний энергетический кризис уже ощущается на мировых рынках — и он беспрецедентен, подчеркнул Новак

"Такого не было никогда, даже в XX веке", — отметил вице-премьер.

Ормузский пролив — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал эту акваторию после начала американо-израильской операции против ИРИ. В итоге большинство стран столкнулись со значительным ростом цен на топливо и промышленную продукцию.