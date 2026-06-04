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Новак предупредил о дефиците нефти в мире в 2026 году - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:01 04.06.2026 (обновлено: 13:01 04.06.2026)
Новак предупредил о дефиците нефти в мире в 2026 году

Новак: если конфликт на Ближнем Востоке затянется, рынок нефти ощутит дефицит

© AP Photo / Ivan ValenciaТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Танкер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мир столкнется с дефицитом нефти в этом году в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил Новак.
  • По его словам, нынешний энергокризис уже ощущается и он беспрецедентен.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Мир столкнется с дефицитом нефти уже в этом году в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ.
"Если конфликт затянется и добыча стран Персидского залива не увеличится, конечно, через несколько месяцев будет дефицит", — ответил он на соответствующий вопрос.
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Нынешний энергетический кризис уже ощущается на мировых рынках — и он беспрецедентен, подчеркнул Новак.
"Такого не было никогда, даже в XX веке", — отметил вице-премьер.
Ормузский пролив — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал эту акваторию после начала американо-израильской операции против ИРИ. В итоге большинство стран столкнулись со значительным ростом цен на топливо и промышленную продукцию.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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