Россия нацелена продолжать участие в ОПЕК+, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия нацелена продолжать участвовать в ОПЕК+.
- По его мнению, ОПЕК+ является эффективным инструментои балансировки рынка и снижения волатильности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия нацелена продолжать участвовать в ОПЕК+ вместе с другими странами, считает это эффективным инструментом балансировки рынка, завил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
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"Сейчас соглашение ОПЕК+ играет высокую роль для балансировки рынка, для снижения волатильности, и мы нацелены продолжать участвовать в этом вместе с другими странами. Мы считаем это эффективным инструментом", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Россия пересматривать роль самой организации с учетом событий, которые происходят на Ближнем Востоке.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.