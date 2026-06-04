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Россия нацелена продолжать участие в ОПЕК+, заявил Новак - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:38 04.06.2026
Россия нацелена продолжать участие в ОПЕК+, заявил Новак

Новак: Россия намерена продолжать участие в ОПЕК+ вместе с другими странами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Новак на ПМЭФ
Александр Новак на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Новак на ПМЭФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия нацелена продолжать участвовать в ОПЕК+.
  • По его мнению, ОПЕК+ является эффективным инструментои балансировки рынка и снижения волатильности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия нацелена продолжать участвовать в ОПЕК+ вместе с другими странами, считает это эффективным инструментом балансировки рынка, завил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.
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"Сейчас соглашение ОПЕК+ играет высокую роль для балансировки рынка, для снижения волатильности, и мы нацелены продолжать участвовать в этом вместе с другими странами. Мы считаем это эффективным инструментом", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Россия пересматривать роль самой организации с учетом событий, которые происходят на Ближнем Востоке.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияБлижний ВостокАлександр НовакОПЕК
 
 
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