Россия нацелена продолжать участие в ОПЕК+, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия нацелена продолжать участвовать в ОПЕК+ вместе с другими странами, считает это эффективным инструментом балансировки рынка, завил вице-премьер РФ Александр Новак на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.