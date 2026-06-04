Новак рассказал об ожидании сильного экономического замедления в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ, что ожидает более сильного замедления мирового экономического роста, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.

"Многие аналитики, агентства понизили уже мировой экономический рост на 2026 год на 0,3% в сторону снижения, но я думаю, что, может быть, выше будет, если конфликт (на Ближнем Востоке - ред.) будет затягиваться", - сказал он.