Новак рассказал об ожидании сильного экономического замедления в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак заявил на ПМЭФ, что ожидает более сильного замедления мирового экономического роста при затяжном конфликте на Ближнем Востоке.
- Многие аналитики и агентства уже понизили прогноз мирового экономического роста на 2026 год на 0,3%, и, по мнению Новака, снижение может быть выше, если конфликт продолжится.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ, что ожидает более сильного замедления мирового экономического роста, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.
"Многие аналитики, агентства понизили уже мировой экономический рост на 2026 год на 0,3% в сторону снижения, но я думаю, что, может быть, выше будет, если конфликт (на Ближнем Востоке - ред.) будет затягиваться", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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