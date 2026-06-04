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Новак рассказал об ожидании сильного экономического замедления в мире - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:26 04.06.2026 (обновлено: 15:39 04.06.2026)
Новак рассказал об ожидании сильного экономического замедления в мире

Новак: иранский кризис может привести с сильному замедлению экономики в мире

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Новак на экране во время торжественного открытия ПМЭФ-2026
Александр Новак на экране во время торжественного открытия ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александр Новак на экране во время торжественного открытия ПМЭФ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак заявил на ПМЭФ, что ожидает более сильного замедления мирового экономического роста при затяжном конфликте на Ближнем Востоке.
  • Многие аналитики и агентства уже понизили прогноз мирового экономического роста на 2026 год на 0,3%, и, по мнению Новака, снижение может быть выше, если конфликт продолжится.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ, что ожидает более сильного замедления мирового экономического роста, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.
"Многие аналитики, агентства понизили уже мировой экономический рост на 2026 год на 0,3% в сторону снижения, но я думаю, что, может быть, выше будет, если конфликт (на Ближнем Востоке - ред.) будет затягиваться", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаБлижний ВостокАлександр НовакРоссия
 
 
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