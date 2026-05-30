Украинский дезертир убил командира разведывательного подразделения ВСУ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Командир разведывательного подразделения ВСУ, депутат Костопольского городского совета Ровненской области Украины Александр Новак был убит украинским дезертиром в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В тыловом городе Новгород-Северский Черниговской области дезертир из ВСУ убил командира разведывательного подразделения ВСУ, депутата Костопольского городского совета Ровненской области А. Новака", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительной информации, убийство связано с присвоением денежных средств, собранных родственниками мобилизованных военнослужащих на нужды подразделения.
22 июня 2022, 17:18