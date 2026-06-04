Новак рассказал о неопределенности спроса на нефть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак заявил на ПМЭФ о кратно возросшей неопределенности в отношении спроса на нефть.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Никто не знает, какого спроса на нефть в мире сейчас ждать, неопределенности выросли кратно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Никто не знает на самом деле, какое на сегодняшний день ожидание по спросу (на нефть - ред.) То есть неопределенности выросли просто кратно, и неопределенности не только в энергетике, но и в целом в экономике", - сказал он на сессии форума "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.