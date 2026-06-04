Новак рассказал о неопределенности спроса на нефть

"Никто не знает на самом деле, какое на сегодняшний день ожидание по спросу (на нефть - ред.) То есть неопределенности выросли просто кратно, и неопределенности не только в энергетике, но и в целом в экономике", - сказал он на сессии форума "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски".