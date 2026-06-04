Вьетнам заинтересован в поставках российского СПГ, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вьетнам заинтересован в поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России, компании взаимодействуют в этом направлении, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).