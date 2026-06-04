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Вьетнам заинтересован в поставках российского СПГ, заявил Новак - РИА Новости, 04.06.2026
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14:40 04.06.2026
Вьетнам заинтересован в поставках российского СПГ, заявил Новак

Новак: Вьетнам заинтересован в поставках СПГ из России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вьетнам заинтересован в поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявил Новак.
  • Российские и вьетнамские компании активно взаимодействуют по вопросу поставок СПГ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вьетнам заинтересован в поставках сжиженного природного газа (СПГ) из России, компании взаимодействуют в этом направлении, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Вьетнам заинтересован, работа в этом направлении активно ведется. И наши компании взаимодействуют с вьетнамскими", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, есть ли соглашение по поставкам СПГ во Вьетнам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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