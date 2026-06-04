На углеводороды приходится 84 процента энергобаланса, заявил Новак

"Мы видим, что то, что раньше предрекалось некоторыми аналитическим агентствами о крахе углеводородной эры, это не подтверждается. Доля углеводородов пока в энергобалансе остается очень высокой - 84% на сегодняшний день", - сказал он на сессии "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски".