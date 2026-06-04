На углеводороды приходится 84 процента энергобаланса, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что прогнозы о крахе углеводородной эры не подтверждаются.
- На углеводороды по-прежнему приходится 84% энергобаланса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Прогнозы о крахе углеводородной эры не подтверждаются: на углеводороды приходится 84% энергобаланса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы видим, что то, что раньше предрекалось некоторыми аналитическим агентствами о крахе углеводородной эры, это не подтверждается. Доля углеводородов пока в энергобалансе остается очень высокой - 84% на сегодняшний день", - сказал он на сессии "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.