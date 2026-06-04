Новак сообщил о снижении добычи нефти в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Добыча нефти в России несколько ниже, чем в начале года, но по мере выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из внеплановых ремонтов она будет увеличиваться, заявил на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.