Новак сообщил о снижении добычи нефти в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Добыча нефти в России сейчас несколько ниже, чем в начале года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
- По мере выхода НПЗ из внеплановых ремонтов показатели будут увеличиваться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Добыча нефти в России несколько ниже, чем в начале года, но по мере выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из внеплановых ремонтов она будет увеличиваться, заявил на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас добыча действительно несколько ниже, чем в начале года. Это обусловлено тем, что у нас ряд перерабатывающих заводов находится во внеплановых ремонтах, мы естественно максимально загружаем экспортную инфраструктуру. По мере выхода (НПЗ - ред.) в рабочий режим добыча будет увеличиваться, и выйдет на уровни которые были", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об уровне текущей добычи нефти в РФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.