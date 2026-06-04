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Новак сообщил о снижении добычи нефти в России - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:38 04.06.2026
Новак сообщил о снижении добычи нефти в России

Новак: добыча нефти в России ниже, чем в начале года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Добыча нефти в России сейчас несколько ниже, чем в начале года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
  • По мере выхода НПЗ из внеплановых ремонтов показатели будут увеличиваться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Добыча нефти в России несколько ниже, чем в начале года, но по мере выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из внеплановых ремонтов она будет увеличиваться, заявил на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас добыча действительно несколько ниже, чем в начале года. Это обусловлено тем, что у нас ряд перерабатывающих заводов находится во внеплановых ремонтах, мы естественно максимально загружаем экспортную инфраструктуру. По мере выхода (НПЗ - ред.) в рабочий режим добыча будет увеличиваться, и выйдет на уровни которые были", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об уровне текущей добычи нефти в РФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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