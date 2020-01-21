Биография Сергея Лаврова

В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений ( МГИМО ) МИД СССР.

Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке.

В 1976-1981 годах работал в Управлении международных экономических организаций МИД СССР.

В 1981-1988 годах – первый секретарь, советник и старший советник в постоянном представительстве СССР при ООН.

В 1988-1990 годах – заместитель начальника Управления международных экономических отношений МИД СССР.

В 1990-1992 годах – начальник Управления международных организаций, директор Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России.

В 1992-1994 годах – заместитель министра иностранных дел РФ.

9 марта 2004 года Сергей Лавров был назначен министром иностранных дел РФ.

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла РФ.

Заслуженный работник дипломатической службы РФ ( 2004 ).

Владеет английским, французским и сингальским языками.

Награжден орденом Почета ( 1996 ), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV ( 1998 ), III ( 2005 ), II ( 2010 ) и I ( 2015 ) степеней.

Награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени ( 2015 ).

Удостоен наград иностранных государств.

Является председателем Попечительского совета Федерации гребного слалома России.

Женат, есть дочь.