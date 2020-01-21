Биография Сергея Лаврова

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.
В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР.
Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке.
В 1976-1981 годах работал в Управлении международных экономических организаций МИД СССР.
В 1981-1988 годах – первый секретарь, советник и старший советник в постоянном представительстве СССР при ООН.
В 1988-1990 годах – заместитель начальника Управления международных экономических отношений МИД СССР.
В 1990-1992 годах – начальник Управления международных организаций, директор Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России.
В 1992-1994 годах – заместитель министра иностранных дел РФ.
В 1994-2004 годах – постоянный представитель Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.
9 марта 2004 года Сергей Лавров был назначен министром иностранных дел РФ.
Переназначался на этот пост в мае 2004 года, сентябре 2007 года, в мае 2008 года, в мае 2012 года, в мае 2018 года.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра иностранных дел Российской Федерации.
21 января 2020 года вновь назначен министром иностранных дел РФ.
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла РФ.
Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2004).
Владеет английским, французским и сингальским языками.
Награжден орденом преподобного Сергия Радонежского I степени (2015).
Удостоен наград иностранных государств.
Сергей Лавров увлекается поэзией, написал гимн МГИМО.
Является председателем Попечительского совета Федерации гребного слалома России.
Женат, есть дочь.
Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 7,3 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников