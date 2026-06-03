Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Танзании Самия Сулуху Хассан приедет в Россию с государственным визитом с 3 по 5 июня — это первый визит президента Танзании в Россию более чем за 55 лет.

Самия Сулуху Хассан выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая приедет в Россию с государственным визитом.

Это первый визит президента Танзании Россию более чем за 55 лет, он продлится с 3 по 5 июня. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Ключевой партнер в Африке

Предстоящий госвизит Самии Сулуху Хассан станет первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Кроме того, за время с момента обретения республикой независимости президент Танзании посещал Россию лишь однажды: в октябре 1969 года в СССР прибыл первый танзанийский лидер Джулиус Камбараге Ньерере. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков Москва и Додома с конца прошлого года вели разговоры об организации визита Самии Сулуху Хассан, который в том числе будет посвящен 65-летию восстановления дипломатических отношений между странами.

Танзания - один из ключевых партнеров России на африканском континенте. Большая страна с населением 70 миллионов человек, расположенная вдоль Индийского океана , имеет важное стратегическое положение в Африке, подчеркивал Ушаков.

Россия активно выстраивает отношения с Танзанией. Помощник президента РФ указывал на неплохие темпы развития торгово-экономических отношений. Хотя товарооборот невысок, до 400 миллионов долларов, он постоянно растет, отмечал Ушаков. Так, товарооборот по итогам 2025 года прибавил порядка 20%. В число перспективных направлений сотрудничества стран входят энергетика, промышленность, геологоразведка, транспорт и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение и ряд других сфер.

Кроме того, страны имеют хорошие перспективы сотрудничества в сфере поставок нефтепродуктов. В частности, на это на заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству указывал министр экономического развития РФ Максим Решетников . Он рассказывал, что в настоящее время идут переговоры с Агентством по урегулированию закупок топлива Танзании по аккредитации одной из российских компаний в качестве участника рынка.

Туризм и гуманитарное сотрудничество

Большое внимание, как и в отношениях с другими африканскими странами, Россия уделяет гуманитарному взаимодействию с Танзанией. Москва, как отмечал ранее Ушаков, успешно готовит танзанийские кадры – сейчас в российских вузах обучаются более 200 студентов.

Кроме того, в ходе предстоящего визита Самии Сулуху Хассан 4 июня запланирована церемония присвоения ей звания почетного доктора Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы в знак признания ее лидерских качеств, реформ в секторе образования, усилий по укреплению дипломатии Танзании и ее вклада в повышение международного авторитета страны, в том числе через сектор туризма.

Повестка переговоров

Президент Танзании в среду начнет свой госвизит с церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, которая является ключевым элементом протокола всех официальных и государственных визитов зарубежных лидеров в Россию.

Затем последует программа в Большом Кремлевском дворце, которая начнется пышной традиционной церемонией официальной встречи в Георгиевском зале, где лидеры поприветствуют друг друга, а также делегации.