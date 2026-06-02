Вулин объяснил слова Мерца о готовности к войне с Россией

БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил о готовности к войне с Россией к 2030 году, потому что немцы забыли Вторую мировую, заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.