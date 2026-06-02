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Вулин объяснил слова Мерца о готовности к войне с Россией - РИА Новости, 02.06.2026
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12:17 02.06.2026
Вулин объяснил слова Мерца о готовности к войне с Россией

Вулин: Мерц говорит о войне с Россией, потому что немцы забыли Вторую мировую

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил о готовности к войне с Россией к 2030 году.
  • Вулин связал заявление Мерца с тем, что немцы забыли о Второй мировой войне.
БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил о готовности к войне с Россией к 2030 году, потому что немцы забыли Вторую мировую, заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Вулин во вторник принял участие в Санкт-Петербурге в экспертном диалоге международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Новый мир – правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации".
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Европе уже никто не помнит Вторую мировую, поэтому канцлер Германии Мерц говорил, что "к 2030 году мы будем готовы сражаться с Россией". Но когда у власти был (канцлер ФРГ в 1969-1974 годах Вилли – ред.) Брандт, ни один немец не был за такое, вне зависимости от того, правая или левая партия, неважно. Потому что они помнили, знали, что такое война, а теперь никто этого не помнит", - сказал сербский политик, трансляция велась на сайте мероприятия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале указал, что канцлер ФРГ и глава минобороны Борис Писториус объявили официально, что "в 2029-2030 годах надо быть готовыми к войне против России".
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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