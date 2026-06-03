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Австралия начнет готовить военных ВСУ на территории Польши - РИА Новости, 03.06.2026
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06:36 03.06.2026
Австралия начнет готовить военных ВСУ на территории Польши

Австралия с середины 2026 года начнет готовить военных ВСУ на территории Польши

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралийские военные с середины 2026 года начнут подготовку военнослужащих Украины на территории Польши.
  • Силы обороны Австралии будут сотрудничать с многонациональной операцией «Легио», возглавляемой Норвегией, для обучения украинского персонала в Польше в рамках операции «Куду».
  • Новая схема позволит проводить подготовку украинских военнослужащих ближе к украинской границе и лучше соответствовать оперативным потребностям Украины.
ДЖАКАРТА, 3 июн — РИА Новости. Австралийские военные с середины 2026 года начнут подготовку военнослужащих Украины на территории Польши, сообщило министерство обороны Австралии.
"Начиная с середины 2026 года, Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией "Легио" для обучения украинского персонала в Польше, продолжая оказывать поддержку в рамках австралийской операции "Куду", — заявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.
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В рамках операции "Куду" австралийские военные тренируют членов ВСУ в Британии. В министерстве отметили, что новая схема позволит проводить подготовку украинских военнослужащих ближе к украинской границе и "лучше соответствовать оперативным потребностям Украины".
Австралия также сообщила, что продолжит участие в инициативах НАТО по оказанию помощи Украине, включая коалицию по поставкам беспилотников и программы военной подготовки.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.
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