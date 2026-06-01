Рейтинг@Mail.ru
Посол России предупредил Португалию о рисках сотрудничества с ВПК Украины - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 01.06.2026
Посол России предупредил Португалию о рисках сотрудничества с ВПК Украины

Камынин предупредил Португалию о рисках сотрудничества с ВПК Украины

© Фото : Посольство РФ в ПортугалииПосол России в Португалии Михаил Камынин
Посол России в Португалии Михаил Камынин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Португалии
Посол России в Португалии Михаил Камынин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин предупредил МИД Португалии о рисках углубления португальско-украинского сотрудничества в сфере ВПК и производства дронов.
  • Он отметил, что развертывание в европейских странах производственных мощностей в интересах ВСУ чревато непредсказуемой эскалацией в регионе.
  • Камынин заявил, что накачивание киевского режима оружием подрывает фундамент потенциального мирного процесса и ведет к затягиванию военного конфликта.
МАДРИД, 1 июн - РИА Новости. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин предупредил МИД Португалии о рисках углубления португальско-украинского сотрудничества в сфере ВПК и производства дронов, сообщило российское посольство.
"Были высказаны предупреждения в связи с углублением португальско-украинского сотрудничества в сфере ВПК и изготовлении дронов. Посол отметил, что развертывание в европейских странах производственных мощностей в интересах ВСУ чревато непредсказуемой эскалацией в регионе", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе дипмиссии.
В посольстве отметили, что Камынин 1 июня был приглашен в МИД Португалии, где у него состоялась беседа с заместителем генерального директора по внешней политике республики. Российский посол также заявил, что накачивание киевского режима оружием подрывает фундамент потенциального мирного процесса и ведет к затягиванию военного конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Франция намерена развивать сотрудничество с Украиной в производстве БПЛА
16 ноября 2025, 17:37
 
РоссияПортугалияМихаил КамынинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала