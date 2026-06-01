Посол России предупредил Португалию о рисках сотрудничества с ВПК Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин предупредил МИД Португалии о рисках углубления португальско-украинского сотрудничества в сфере ВПК и производства дронов.
- Он отметил, что развертывание в европейских странах производственных мощностей в интересах ВСУ чревато непредсказуемой эскалацией в регионе.
- Камынин заявил, что накачивание киевского режима оружием подрывает фундамент потенциального мирного процесса и ведет к затягиванию военного конфликта.
МАДРИД, 1 июн - РИА Новости. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин предупредил МИД Португалии о рисках углубления португальско-украинского сотрудничества в сфере ВПК и производства дронов, сообщило российское посольство.
"Были высказаны предупреждения в связи с углублением португальско-украинского сотрудничества в сфере ВПК и изготовлении дронов. Посол отметил, что развертывание в европейских странах производственных мощностей в интересах ВСУ чревато непредсказуемой эскалацией в регионе", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе дипмиссии.
В посольстве отметили, что Камынин 1 июня был приглашен в МИД Португалии, где у него состоялась беседа с заместителем генерального директора по внешней политике республики. Российский посол также заявил, что накачивание киевского режима оружием подрывает фундамент потенциального мирного процесса и ведет к затягиванию военного конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
