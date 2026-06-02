Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема считает, что Владимиру Зеленскому не стоит ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Для Владимира Зеленского нецелесообразно ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"На мой взгляд, Зеленскому не нужно ждать конца этого года, чтобы закончить войну. Он может закончить ее сегодня же, освободив Донбасс, приняв призывы России о мирных переговорах и отказавшись от членства в НАТО", — высказался он.
По мнению политика, для Зеленского "нет смысла продолжать эту войну", поскольку западные союзники не в состоянии обеспечить необходимые условия для ее продолжения, такие как непрерывная поставка систем ПВО и ракет для них.
Владимир Зеленский в мае в интервью Sky News заявил, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США, которые назначены на ноябрь 2026 года.
Позже Зеленский написал письмо главе Белого дома Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. США не ответили на это послание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.