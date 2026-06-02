Рейтинг@Mail.ru
"Закончить сегодня". На Западе выступили с дерзким обращением к Зеленскому - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 02.06.2026
"Закончить сегодня". На Западе выступили с дерзким обращением к Зеленскому

Мема: Зеленский может завершить конфликт сегодня же, если признает условия РФ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема считает, что Владимиру Зеленскому не стоит ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Для Владимира Зеленского нецелесообразно ждать конца года или нового пакета военной помощи от Запада для завершения конфликта на Украине, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"На мой взгляд, Зеленскому не нужно ждать конца этого года, чтобы закончить войну. Он может закончить ее сегодня же, освободив Донбасс, приняв призывы России о мирных переговорах и отказавшись от членства в НАТО", — высказался он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Зеленский умолял". Произошедшее ночью на Украине шокировало британцев
Вчера, 18:48
По мнению политика, для Зеленского "нет смысла продолжать эту войну", поскольку западные союзники не в состоянии обеспечить необходимые условия для ее продолжения, такие как непрерывная поставка систем ПВО и ракет для них.
Владимир Зеленский в мае в интервью Sky News заявил, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США, которые назначены на ноябрь 2026 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Зеленский закатил истерику после российского удара возмездия
Вчера, 15:58
Позже Зеленский написал письмо главе Белого дома Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. США не ответили на это послание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Выйти за пределы". В США жестко высказались после удара возмездия России
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала