Еврокомиссар признался, что нервничает говоря о поддержке Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс признался, что нервничает, когда слышит, что Украину надо поддерживать "столько, сколько потребуется".
- По его словам, эта формулировка означает поддержку "выживания Украины".
БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс признался во вторник, что нервничает, когда слышит разговоры о том, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
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"Я всегда немного нервничаю, как бы это сказать, сохраняя спокойствие, но в то же время испытывая внутреннее волнение, когда мы говорим, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Кубилюс, выступая на мероприятии, посвященном европейской обороне, в Брюсселе.
По словам еврокомиссара, эта формулировка означает, что ЕС поддерживает "выживание Украины".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.