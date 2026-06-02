Еврокомиссар признался, что нервничает говоря о поддержке Украины

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"Я всегда немного нервничаю, как бы это сказать, сохраняя спокойствие, но в то же время испытывая внутреннее волнение, когда мы говорим, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Кубилюс, выступая на мероприятии, посвященном европейской обороне, в Брюсселе.