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На Украине жестко высказались о реакции США на письмо Зеленского - РИА Новости, 02.06.2026
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15:21 02.06.2026
На Украине жестко высказались о реакции США на письмо Зеленского

На Украине допустили, что Трамп хочет напомнить Зеленскому об отказе идти на мир

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие реакции Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием о нежелании главы киевского режима договариваться, пишет "Страна.ua".
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отсутствие реакции со стороны президента США Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием Вашингтона о нежелании главы киевского режима договариваться, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Не исключено, что в Белом доме восприняли форму обращения Зеленского с просьбой о ракетах как попытку надавить на Трампа и вызвать возмущение его политикой со стороны проукраински настроенных "ястребов" в конгрессе <…>. А возможно, что у президента США хотят таким образом напомнить Зеленскому о его отказе принимать анкориджские договоренности (с выводом войск из Донбасса), которые бы могли закончить войну", — говорится в публикации.
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Как считает "Страна.ua", Вашингтон в целом "весьма сдержанно" реагирует на российские удары по целям на Украине.
Ранее Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
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Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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