На Украине жестко высказались о реакции США на письмо Зеленского

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отсутствие реакции со стороны президента США Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием Вашингтона о нежелании главы киевского режима договариваться, пишет украинское издание "Страна.ua".