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"Это не выдумка Кремля". В США ужаснулись от увиденного на Украине - РИА Новости, 02.06.2026
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13:37 02.06.2026 (обновлено: 14:54 02.06.2026)
"Это не выдумка Кремля". В США ужаснулись от увиденного на Украине

RS: Запад готов терпеть нацистов в ВСУ, пока они воюют против РФ

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покровители киевского режима готовы мириться с наличием нацистов в ВСУ, пока те воюют против России, пишет Responsible Statecraft.
  • На Западе молчат об идеологии и символике, задействованных в конфликте, так как это потребует признать наличие неонацистской проблемы на Украине, говорится в материале.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Покровители киевского режима готовы мириться с наличием нацистов в ВСУ, пока они воюют против России, пишет Responsible Statecraft.
"Запад полагается на живую силу украинцев ради ослабления России. И поэтому они терпят экстремистов в Вооруженных силах Украины до тех пор, пока те продолжают воевать. Более того, на Западе в основном молчат об идеологии и символике, задействованных в этом процессе, потому что придется признать неудобную правду: неонацистская проблема на Украине не является лишь выдумкой Кремля", — сообщается в материале.
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Автор статьи напоминает, что в 2022 году Владимир Путин объявил денацификацию Украины одной из целей СВО. В ответ на это Киев и Запад создали пропагандистский миф, что на Украине нет нацистов, и ради этого начали обелять группировку "Азов"*, ставшую известной из-за своей экстремистской идеологии, нацистской символики и военных преступлений в Донбассе.
В мае глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Европе запустили процесс возрождения нацизма. Министр пояснил, что это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.
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