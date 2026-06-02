Краткий пересказ от РИА ИИ
- Покровители киевского режима готовы мириться с наличием нацистов в ВСУ, пока те воюют против России, пишет Responsible Statecraft.
- На Западе молчат об идеологии и символике, задействованных в конфликте, так как это потребует признать наличие неонацистской проблемы на Украине, говорится в материале.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Покровители киевского режима готовы мириться с наличием нацистов в ВСУ, пока они воюют против России, пишет Responsible Statecraft.
"Запад полагается на живую силу украинцев ради ослабления России. И поэтому они терпят экстремистов в Вооруженных силах Украины до тех пор, пока те продолжают воевать. Более того, на Западе в основном молчат об идеологии и символике, задействованных в этом процессе, потому что придется признать неудобную правду: неонацистская проблема на Украине не является лишь выдумкой Кремля", — сообщается в материале.
Автор статьи напоминает, что в 2022 году Владимир Путин объявил денацификацию Украины одной из целей СВО. В ответ на это Киев и Запад создали пропагандистский миф, что на Украине нет нацистов, и ради этого начали обелять группировку "Азов"*, ставшую известной из-за своей экстремистской идеологии, нацистской символики и военных преступлений в Донбассе.
В мае глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в Европе запустили процесс возрождения нацизма. Министр пояснил, что это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.
* Организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.