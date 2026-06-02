"Это не выдумка Кремля". В США ужаснулись от увиденного на Украине

RS: Запад готов терпеть нацистов в ВСУ, пока они воюют против РФ

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade Украинские военные © AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade Украинские военные. Архивное фото