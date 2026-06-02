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Мерц обсудит военную поддержку Киева с новым правительством Венгрии - РИА Новости, 02.06.2026
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16:39 02.06.2026 (обновлено: 17:32 02.06.2026)
Мерц обсудит военную поддержку Киева с новым правительством Венгрии

Мерц: Берлин обсудит военную поддержку Киева с новым правительством Венгрии

© REUTERS / Nadja WohllebenПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. 2 июня 2026
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. 2 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет обсуждать вопрос военной поддержки Киева с новым правительством Венгрии.
  • Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Берлин будет обсуждать вопрос военной поддержки Киева с новым правительством Венгрии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц,
"Что касается военной поддержки Украины, мы сейчас будем говорить об этом с новым правительством Венгрии", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Венгрия не будет отправлять военных и оружие на Украину, заявил Мадьяр
Вчера, 15:30
Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Мерц подчеркнул, что Берлин "не ослабит свою приверженность поддержке Украины".
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. Новый премьер-министр Венгрии на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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