Мерц обсудит военную поддержку Киева с новым правительством Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет обсуждать вопрос военной поддержки Киева с новым правительством Венгрии.
- Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Берлин будет обсуждать вопрос военной поддержки Киева с новым правительством Венгрии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц,
"Что касается военной поддержки Украины, мы сейчас будем говорить об этом с новым правительством Венгрии", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Мерц подчеркнул, что Берлин "не ослабит свою приверженность поддержке Украины".
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. Новый премьер-министр Венгрии на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.