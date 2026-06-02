Кандидат на пост генсека ООН в ближайшие дни посетит Россию, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-президент Чили Мишель Бачелет, кандидат на пост генерального секретаря ООН, в ближайшие дни посетит Россию.
- Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни посетит Россию, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее", - сказал Алимов.
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Он напомнил, что глава МД РФ Сергей Лавров принимает всех кандидатов. Так, Россию уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.