Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост генсека ООН в ближайшие дни посетит Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 02.06.2026 (обновлено: 09:17 02.06.2026)
Кандидат на пост генсека ООН в ближайшие дни посетит Россию, заявили в МИД

МИД: кандидат на пост генсека ООН Бачелет в ближайшие дни посетит Россию

© AP Photo / Yuki IwamuraМишель Бачелет
Мишель Бачелет - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Мишель Бачелет . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-президент Чили Мишель Бачелет, кандидат на пост генерального секретаря ООН, в ближайшие дни посетит Россию.
  • Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни посетит Россию, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее", - сказал Алимов.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
ООН прокомментировала срок возможного банкротства
1 июня, 20:13
Он напомнил, что глава МД РФ Сергей Лавров принимает всех кандидатов. Так, Россию уже посетили гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
Миротворцы ООН в Южном Судане - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Эксперт уверен, что миротворческие миссии ООН остаются востребованными
31 мая, 05:16
 
В миреООНРоссияЧилиМишель БачелетСергей ЛавровРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала