Россия озабочена ситуацией вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская Федерация выразила серьезную озабоченность ситуацией вокруг ЗАЭС.
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил эту тему с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российская Федерация очень озабочена ситуацией вокруг ЗАЭС, глава "Росатома" Алексей Лихачев озвучил это в разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Но главная наша озабоченность сейчас - это за ЗАЭС. Об этом было вчера сказано напрямую Рафаэлю Гросси, гендиректору, генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Наше министерство этим занимается очень плотно: постпредство в Вене, постпред (Михаил) Ульянов, министр наш (Сергей Лавров) этому уделяет первостепенное значение. Все мы сфокусированы на этой работе", - сказал Рябков на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.