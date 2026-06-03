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Россия озабочена ситуацией вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 03.06.2026
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15:24 03.06.2026 (обновлено: 15:37 03.06.2026)
Россия озабочена ситуацией вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Рябков: РФ очень озабочена ситуацией вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская Федерация выразила серьезную озабоченность ситуацией вокруг ЗАЭС.
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил эту тему с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российская Федерация очень озабочена ситуацией вокруг ЗАЭС, глава "Росатома" Алексей Лихачев озвучил это в разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Но главная наша озабоченность сейчас - это за ЗАЭС. Об этом было вчера сказано напрямую Рафаэлю Гросси, гендиректору, генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Наше министерство этим занимается очень плотно: постпредство в Вене, постпред (Михаил) Ульянов, министр наш (Сергей Лавров) этому уделяет первостепенное значение. Все мы сфокусированы на этой работе", - сказал Рябков на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
МИД: ответственность за удары по ЗАЭС лежит на западных хозяевах Украины
1 июня, 18:36
 
ПМЭФ-2026РоссияАлексей ЛихачевМАГАТЭРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей РябковВена
 
 
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