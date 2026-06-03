Россия озабочена ситуацией вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российская Федерация очень озабочена ситуацией вокруг ЗАЭС, глава "Росатома" Алексей Лихачев озвучил это в разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.