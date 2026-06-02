Семь министров примут участие во встрече Путина с президентом Танзании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российскую делегацию на переговорах президента Владимира Путина и главы Танзании Самии Сулуху Хассан войдут семь федеральных министров.
- Во встрече примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Семь федеральных министров будут включены в российскую делегацию на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Танзании Самии Сулуху Хассан, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Если говорить о нашей делегации, то она достаточно представительная. В нее войдут семь федеральных министров", - сказал Ушаков.
В делегацию будут включены глава МИД РФ Сергей Лавров, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Также в переговорах примут участие представители руководства администрации президента РФ, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачев, председатель "Деловой России" Алексей Репик и несколько других представителей крупного бизнеса, добавил Ушаков.
Президент Танзании прибудет в Россию с государственным визитом с 3 по 5 июня. В среду президент РФ проведет с ней переговоры. Также Самия Сулуху Хассан примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.