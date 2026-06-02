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"Проваливай!" На Западе возмутились истерике Зеленского после ударов России - РИА Новости, 02.06.2026
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17:38 02.06.2026 (обновлено: 17:41 02.06.2026)

"Проваливай!" На Западе возмутились истерике Зеленского после ударов России

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского за требование оружия у США после российских ударов возмездия.
  • Некоторые комментаторы указали, что США больше не будут оказывать финансовую помощь Украине и другим странам.
  • По мнению пользователей, Зеленский не способен самостоятельно справиться с ситуацией и является "пешкой" в геополитических играх.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского за требование оружия у США после российских ударов возмездия.
"Америке уже все равно. У нас сейчас свои проблемы. Больше никаких денег Украине, Израилю и всем остальным чертовым бездельникам!" — высказался @RealRRothschild.
"США тебе ничего не дадут, иди спроси у своих европейских хозяев. Эй, идиот, что случилось со всеми этими пиар-сделками, которые ты заключил на Ближнем Востоке? Никто не готов дать тебе ракеты. Ты только и делаешь, что хвастаешься и думаешь, что ты важен, потому что тебе кто-то оказал любезность. Ты всего лишь пешка и клоун в геополитических играх", — отметил @TheDarkFacts.
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"Ты действительно наслаждаешься тем, как страну бомбят? В аду для тебя должно быть особое место", — подчеркнула @TantrumsBaba.
"О нет!!! Ты должен платить своим государственным чиновникам и сотрудникам за то, чтобы они работали на войну, которую вы и НАТО начали! О, какие трудности ты пережил, воруя деньги западных налогоплательщиков!! Проваливай!" — резко отреагировал @Retiredturd
"Ты похож на ребенка, который прикасается к змее, зная, что она его укусит, и потом громко плачет. У тебя нет сил бороться с Россией, и ты разрушил свою страну, поддавшись лжи со стороны Великобритании и других демагогов из Европы", — заключила @SimorinaA.
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Во вторник в Минобороны России сообщили о массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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