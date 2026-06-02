"Проваливай!" На Западе возмутились истерике Зеленского после ударов России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали Владимира Зеленского за требование оружия у США после российских ударов возмездия.

"Ты действительно наслаждаешься тем, как страну бомбят? В аду для тебя должно быть особое место", — подчеркнула @TantrumsBaba.