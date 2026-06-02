Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что Европа опасно приблизилась к прямому вовлечению в горячую войну с Россией.
- Отмечается, что на Западе уже перестали скрывать ключевую роль в противостоянии с Москвой, так как без внешней подпитки киевский режим может прекратить свое существование за считаные дни.
- Обозреватель издания призывает к радикальному обновлению западных властных элит, чтобы предотвратить катастрофу на европейском континенте.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Европа в отсутствие дипломатических инициатив и в условиях приближающегося поражения Украины опасно приблизилась к прямому вовлечению в горячую войну с Россией, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
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"Мы опасно приблизились к горячей войне, которая может напрямую вовлечь нас. Мы – арьергард стороны, находящейся в состоянии конфликта, мы производим оружие, которое отправляем на войну, оружие, которое наносит удары по другой стране. <…> Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией, а затем над Китаем", — указывается в материале.
В тексте отмечается, что на Западе уже перестали скрывать ключевую роль в противостоянии с Москвой, поскольку без внешней подпитки киевский режим мгновенно прекратит свое существование.
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"Уровень конфликта растет с каждым днем. И совершенно ясно, что Украина не воюет. Она рухнет через два дня", — фигурально выразился автор.
По его словам, нынешний курс Брюсселя ведет европейский континент к катастрофе, предотвратить которую можно лишь путем радикального обновления западных властных элит.
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"Воюем уже мы. Но чем больше проходит времени, тем ближе мы подходим к точке невозврата; становится все труднее повернуть назад. <…> Поэтому всем важно преследовать одну цель: потребовать смены руководства ЕС, руководства, которое стремится только к войне", — призвал обозреватель.
Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.