"Рухнет через два дня": на Западе сообщили о серьезных проблемах для Киева

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"Мы опасно приблизились к горячей войне, которая может напрямую вовлечь нас. Мы – арьергард стороны, находящейся в состоянии конфликта, мы производим оружие, которое отправляем на войну, оружие, которое наносит удары по другой стране. <…> Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией, а затем над Китаем", — указывается в материале.