Рейтинг@Mail.ru
"Рухнет через два дня": на Западе сообщили о серьезных проблемах для Киева - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 02.06.2026
"Рухнет через два дня": на Западе сообщили о серьезных проблемах для Киева

AD: на дипломатию Европы больше нет надежд, ЕС приближается к точке невозврата

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянское издание AntiDiplomatico пишет, что Европа опасно приблизилась к прямому вовлечению в горячую войну с Россией.
  • Отмечается, что на Западе уже перестали скрывать ключевую роль в противостоянии с Москвой, так как без внешней подпитки киевский режим может прекратить свое существование за считаные дни.
  • Обозреватель издания призывает к радикальному обновлению западных властных элит, чтобы предотвратить катастрофу на европейском континенте.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Европа в отсутствие дипломатических инициатив и в условиях приближающегося поражения Украины опасно приблизилась к прямому вовлечению в горячую войну с Россией, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Мы опасно приблизились к горячей войне, которая может напрямую вовлечь нас. Мы – арьергард стороны, находящейся в состоянии конфликта, мы производим оружие, которое отправляем на войну, оружие, которое наносит удары по другой стране. <…> Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. Кажется, мы ставим все на победу над Россией, а затем над Китаем", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
На Западе рассказали о срыве, произошедшем на выходных с Зеленским
Вчера, 02:54
В тексте отмечается, что на Западе уже перестали скрывать ключевую роль в противостоянии с Москвой, поскольку без внешней подпитки киевский режим мгновенно прекратит свое существование.
«
"Уровень конфликта растет с каждым днем. И совершенно ясно, что Украина не воюет. Она рухнет через два дня", — фигурально выразился автор.
Военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Только с Россией": на Западе сделали неожиданное заявление о войне
Вчера, 01:01
По его словам, нынешний курс Брюсселя ведет европейский континент к катастрофе, предотвратить которую можно лишь путем радикального обновления западных властных элит.
«
"Воюем уже мы. Но чем больше проходит времени, тем ближе мы подходим к точке невозврата; становится все труднее повернуть назад. <…> Поэтому всем важно преследовать одну цель: потребовать смены руководства ЕС, руководства, которое стремится только к войне", — призвал обозреватель.
Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
До смешного легко: выяснилось, где НАТО планирует прорываться в Россию
20 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСергей ЛавровЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала