Лавров выразил поддержку Кубе на фоне внешнего давления

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия выражает твердую солидарность и поддержку Кубе на фоне внешнего давления, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Стороны будут продолжать укреплять сотрудничество как по двусторонней повестке дня, так и на международных площадках.

Лавров поздравил Рауля Кастро с 95-летием и пожелал ему доброго здоровья, неиссякаемой силы духа и благополучия.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия выражает твердую солидарность и поддержку Кубе на фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается ее народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается кубинский народ, вновь выражаем нашу твердую солидарность и поддержку", - говорится в поздравительной телеграмме Лаврова государственному, политическому и военному деятелю Кубы Раулю Кастро по случаю его 95-летия.

Министр добавил, что стороны будут и далее трудиться "рука об руку" над укреплением сотрудничества как по двусторонней повестке дня, так и на международных площадках ради формирования справедливого многополярного мироустройства.

Он отметил, что с теплотой вспоминает встречи с Раулем Кастро, доверительные и содержательные беседы с ним.