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Лавров выразил поддержку Кубе на фоне внешнего давления - РИА Новости, 03.06.2026
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09:20 03.06.2026
Лавров выразил поддержку Кубе на фоне внешнего давления

Лавров: Россия выражает поддержку Кубе на фоне беспрецедентного давления

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выражает твердую солидарность и поддержку Кубе на фоне внешнего давления, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • Стороны будут продолжать укреплять сотрудничество как по двусторонней повестке дня, так и на международных площадках.
  • Лавров поздравил Рауля Кастро с 95-летием и пожелал ему доброго здоровья, неиссякаемой силы духа и благополучия.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия выражает твердую солидарность и поддержку Кубе на фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается ее народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается кубинский народ, вновь выражаем нашу твердую солидарность и поддержку", - говорится в поздравительной телеграмме Лаврова государственному, политическому и военному деятелю Кубы Раулю Кастро по случаю его 95-летия.
Министр добавил, что стороны будут и далее трудиться "рука об руку" над укреплением сотрудничества как по двусторонней повестке дня, так и на международных площадках ради формирования справедливого многополярного мироустройства.
Он отметил, что с теплотой вспоминает встречи с Раулем Кастро, доверительные и содержательные беседы с ним.
"Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой силы духа и благополучия", - говорится в поздравлении Лаврова.
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