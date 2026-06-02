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В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО - РИА Новости, 02.06.2026
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17:51 02.06.2026
В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО

РИА Новости: в Польше в аэропорту Жешува наблюдается активность авиации НАТО

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Ясенка» польского города Жешув, через который проходит более 95% всей военной помощи Украине из стран НАТО, активизировались полеты военных самолетов.
  • По данным Flightradar24, в Жешув из Загреба прибыл транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС Канады, а в Тбилиси из Жешува вылетели транспортный Airbus A400M ВВС Великобритании и Embraer-175 ВВС Польши.
ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Активизация полетов военных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
В аэропорту "Ясенка" польского города Жешув находится крупнейший хаб по поставкам на Украину западной военной техники и вооружения. По данным властей Польши, через него проходит более 95% всей военной помощи Украине из стран НАТО.
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По данным Flightradar24, во вторник в Жешув из Загреба прибыл транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС Канады. После разгрузки он вылетел обратно в Загреб.
В Тбилиси из Жешува вылетели транспортный Airbus A400M ВВС Великобритании и Embraer-175 ВВС Польши.
Также вылета в Белфаст ожидает Boeing C-17 ВВС Канады.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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