В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту «Ясенка» польского города Жешув, через который проходит более 95% всей военной помощи Украине из стран НАТО, активизировались полеты военных самолетов.
- По данным Flightradar24, в Жешув из Загреба прибыл транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС Канады, а в Тбилиси из Жешува вылетели транспортный Airbus A400M ВВС Великобритании и Embraer-175 ВВС Польши.
ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Активизация полетов военных самолетов стран НАТО наблюдается в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
По данным Flightradar24, во вторник в Жешув из Загреба прибыл транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС Канады. После разгрузки он вылетел обратно в Загреб.
В Тбилиси из Жешува вылетели транспортный Airbus A400M ВВС Великобритании и Embraer-175 ВВС Польши.
Также вылета в Белфаст ожидает Boeing C-17 ВВС Канады.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.