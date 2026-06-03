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Сербия никогда не будет участвовать в конфликте против России, заявил Вулин - РИА Новости, 03.06.2026
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05:12 03.06.2026
Сербия никогда не будет участвовать в конфликте против России, заявил Вулин

Вулин: Сербия ни при каких условиях не будет участвовать в конфликте против РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Вулин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербы не будут участвовать в конфликте против РФ, заявил Александр Вулин, бывший вице-премьер Сербии.
  • Александр Вулин подчеркнул, что сербы не хотят быть частью противостояния с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Сербы ни при каких условиях не будут участвовать в конфликте против РФ, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
"Если вы спросите сербов, то мы верим, что ЕС верит в то, что говорит, и хочет бороться с Россией, но мы, сербы, не хотим быть частью этого Drang nach Osten (с нем. - "натиска на Восток" - ред.). Мы не будем сражаться против России ни при каких условиях", - подчеркнул сербский политик, бывший последовательно главой МО, МВД и Агентства безопасности и информации (контрразведки) Сербии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале указал, что канцлер ФРГ и глава минобороны Борис Писториус объявили официально, что "в 2029-2030 годах надо быть готовыми к войне против России".
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
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