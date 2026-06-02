Зеленский закатил истерику после российского удара возмездия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский пожаловался на США за нежелание поставлять Киеву ракеты для Patriot.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский после российского удара возмездия пожаловался на Европу из-за отсутствия собственных средств противобаллистической защиты, а также упрекнул США в нежелании поставлять Киеву ракеты для ПВО.
Во вторник в Минобороны России сообщили о массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.