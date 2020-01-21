Биография Юрия Борисова

Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (ныне Тверская область).
В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское суворовское военное училище), в 1978 году – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1985 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Доктор технических наук.
В 1978-1998 годах проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.
В 1998-2004 годах являлся генеральным директором закрытого акционерного общества "Научно-технический центр "Модуль".
В 2004 году был назначен начальником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности.
В 2007 году занял должность заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности.
В 2008-2011 годы был заместителем министра промышленности и торговли РФ.
В марте 2011 года занял должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.
15 ноября 2012 года был назначен заместителем министра обороны РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации (вопросы ОПК).
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства.
21 января 2020 года вновь назначен на должность заместителя председателя правительства РФ.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и рядом медалей.
Женат, два сына.
Декларированный доход за 2018 год – 17,2 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников