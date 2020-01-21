Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T20:31+0300
https://ria.ru/20200121/1563693104.html
Биография Юрия Борисова
https://cdn24.img.ria.ru/images/155915/85/1559158520_0:391:2946:2048_1036x0_80_0_0_a7428541eddb2fe706314ab1d3a9f049.jpg
РИА Новости

Биография Юрия Борисова

20:31 21.01.2020
116
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (ныне Тверская область).
В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское суворовское военное училище), в 1978 году – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1985 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Доктор технических наук.
В 1978-1998 годах проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.
В 1998-2004 годах являлся генеральным директором закрытого акционерного общества "Научно-технический центр "Модуль".
В 2004 году был назначен начальником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности.
В 2007 году занял должность заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности.
В 2008-2011 годы был заместителем министра промышленности и торговли РФ.
В марте 2011 года занял должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.
15 ноября 2012 года был назначен заместителем министра обороны РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации (вопросы ОПК).
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства.
21 января 2020 года вновь назначен на должность заместителя председателя правительства РФ.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и рядом медалей.
Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова.
Женат, два сына.
Декларированный доход за 2018 год – 17,2 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
200000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Алексей Оверчук
Биография Алексея Оверчука
Виктория Абрамченко
Биография Виктории Абрамченко
Дмитрий Чернышенко
Биография Дмитрия Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Биография Татьяны Голиковой
Сергей Лавров
Биография Сергея Лаврова
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Биография Владимира Колокольцева
Дмитрий Григоренко
Биография Дмитрия Григоренко
Министр энергетики РФ Александр Новак
Биография Александра Новака
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Биография Юрия Трутнева
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
Биография Александра Козлова
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Биография Сергея Шойгу
Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Путин утвердил структуру и состав нового правительства
Евгений Дитрих
Биография Евгения Дитриха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В школе, где учился Мишустин, рассказали о юности премьер-министра
03:05В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
02:54США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
02:51Совбез ООН призвал стороны конфликта в Ливии к конструктивной работе
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
Лента новостейМолния