Биография Андрея Чибиса

В 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция". Кандидат юридических наук.

В 2000 году создал и возглавил консалтинговую компанию, занимался адвокатской практикой.

С 2004 по 2005 год был советником губернатора Рязанской области, затем начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.

С 2006 по 2007 год работал заместителем директора департамента строительства – начальником отдела сопровождения Национального проекта "Доступное жилье" Министерства регионального развития РФ.

В конце 2007 года Чибис возглавил управление развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В 2008-2011 годах был председателем совета директоров, членом правления, директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Российские коммунальные системы".

В 2013-2019 годах Чибис занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

21 марта 2019 года Андрей Чибис был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

Действительный государственный советник РФ 3 класса ( 2015 ).

Чибис имеет благодарность правительства РФ ( 2013 ).

Удостоен ордена "За заслуги перед Московской областью III степени ( 2017 ).

Награжден почетным знаком Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Женат, есть дочь и сын.