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РИА Новости

Биография Андрея Чибиса

06:00 09.09.2019 (обновлено: 11:37 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары (Чувашия).
В 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция". Кандидат юридических наук.
В 2000 году создал и возглавил консалтинговую компанию, занимался адвокатской практикой.
С 2004 по 2005 год был советником губернатора Рязанской области, затем начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.
С 2006 по 2007 год работал заместителем директора департамента строительства – начальником отдела сопровождения Национального проекта "Доступное жилье" Министерства регионального развития РФ.
В конце 2007 года Чибис возглавил управление развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В 2008-2011 годах был председателем совета директоров, членом правления, директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Российские коммунальные системы".
С 2011 по 2012 год – исполнительный директор Института социально-экономических и политических исследований.
С 2014 года по 2019 год он являлся главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.
В 2013-2019 годах Чибис занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
21 марта 2019 года Андрей Чибис был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
С 2015 года он входит в бюро комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической Комиссии (ЕЭК) ООН.
Действительный государственный советник РФ 3 класса (2015).
Чибис имеет благодарность правительства РФ (2013).
Удостоен ордена "За заслуги перед Московской областью III степени (2017).
Награжден почетным знаком Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Лауреат премии "Лучший юрист в Группе компаний "Ренова" в 2010 году".
Женат, есть дочь и сын.
Декларированный годовой доход Чибиса за 2018 год составил 16,33 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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