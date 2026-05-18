В Мурманской области военные беспилотников получат миллион рублей

МУРМАНСК, 18 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области вводят пакет мер поддержки для военнослужащих новых войск беспилотных систем, которые предполагают единовременную выплату в миллион рублей при заключении контракта, а также средства на открытие своего дела и новое жилье, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Увеличиваем единовременную выплату при заключении контракта через Мурманскую область до миллиона рублей. Общая сумма складывается из средств министерства обороны и регионального бюджета", - сообщил Чибис в своих соцсетях.

Также через год службы для военнослужащего или его супруги (супруга) может быть предоставлен специальный грант до 2 миллионов рублей на открытие собственного дела. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области возьмет проект на сопровождение: поможет оформить все необходимые документы, выстроить бизнес-план. По словам Чибиса, эта практика востребована, прежде всего, у жен военнослужащих, в том числе многодетных.

Дополнительные меры поддержки – жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей и до миллиона рублей в рамках программы "Свой дом в Арктике". Также в регионе для семей с детьми существует возможность взять Арктическую ипотеку под 2%. Таким образом, для тех, кто примет решение заключить контракт на территории Мурманской области возможно получение до 3,5 миллионов рублей соответствующей целевой поддержки.

"Речь идет о формировании по-настоящему нового, незаменимого в настоящее и будущее время рода войск – войсках беспилотных систем. Очевидно, что развитие беспилотных систем – это будущее, которое уже наступило: в первую очередь, на линии боевого соприкосновения и в рамках защиты территории нашей страны и субъектов РФ", - подчеркнул глава региона, выступая на оперативном совещании.

Чибис уточнил, что беспилотные системы - это не только летательные аппараты, это и безэкипажные катера, и автономные подводные аппараты. Они активно используются и в мирной жизни - там, где дело касается экономики, мониторинга, транспортных систем. Сейчас речь идет о создании частей на базе Северного флота, во всех муниципалитетах развернуты места для подготовки и обучения этой специальности.