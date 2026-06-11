В Мурманской области волонтеры отыскали запутавшегося в сетях кита

Краткий пересказ от РИА ИИ Волонтеры провели ночь на четверг в море у острова Кильдин в поисках запутавшегося в сетях горбатого кита и обнаружили его.

Запутывание кита серьезное, и результат операции сложно прогнозировать, по словам спасателя Вячеслава Козлова.

Спасатели из организации «Друзья океана» уже направляются в Мурманскую область для оказания помощи млекопитающему.

МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Волонтеры ночь на четверг провели в море у острова Кильдин в поисках запутавшегося в сетях горбатого кита, животное обнаружено, запутывание серьезное, спасатели направляются в Мурманскую область на помощь млекопитающему, рассказала РИА Новости автор проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова.

Как рассказала Татьяна, волонтеры и члены группы реагирования всю ночь на четверг ходили по морю у острова Кильдин, нашли раненого кита. Сделали новые фотографии, на которых виден характер запутывания и отправили спасателям из "Друзей океана".

"По словам спасателя Вячеслава Козлова, запутывание достаточно серьезное и результат операции пока сложно прогнозировать. В любом случае, спасатели уже на пути в Мурманскую область , очень их ждем и надеемся, что они помогут", - отметила Ефремова.

По ее словам, определить возраст млекопитающего трудно, а также предсказать поведение: обычно киты, обнаружив косяк рыбы, остаются на одном месте, а когда пища заканчивается, перебираются на другое. Спасатели должны прибыть в предстоящие выходные дни, именно они примут решение, как помочь киту.