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В Мурманской области волонтеры отыскали запутавшегося в сетях кита - РИА Новости, 11.06.2026
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08:53 11.06.2026
В Мурманской области волонтеры отыскали запутавшегося в сетях кита

Волонтеры отыскали запутавшегося в сетях кита в Мурманской области, ждут помощи

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГорбатый кит у побережья Териберки Мурманской области
Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры провели ночь на четверг в море у острова Кильдин в поисках запутавшегося в сетях горбатого кита и обнаружили его.
  • Запутывание кита серьезное, и результат операции сложно прогнозировать, по словам спасателя Вячеслава Козлова.
  • Спасатели из организации «Друзья океана» уже направляются в Мурманскую область для оказания помощи млекопитающему.
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Волонтеры ночь на четверг провели в море у острова Кильдин в поисках запутавшегося в сетях горбатого кита, животное обнаружено, запутывание серьезное, спасатели направляются в Мурманскую область на помощь млекопитающему, рассказала РИА Новости автор проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова.
Как рассказала Татьяна, волонтеры и члены группы реагирования всю ночь на четверг ходили по морю у острова Кильдин, нашли раненого кита. Сделали новые фотографии, на которых виден характер запутывания и отправили спасателям из "Друзей океана".
"По словам спасателя Вячеслава Козлова, запутывание достаточно серьезное и результат операции пока сложно прогнозировать. В любом случае, спасатели уже на пути в Мурманскую область, очень их ждем и надеемся, что они помогут", - отметила Ефремова.
По ее словам, определить возраст млекопитающего трудно, а также предсказать поведение: обычно киты, обнаружив косяк рыбы, остаются на одном месте, а когда пища заканчивается, перебираются на другое. Спасатели должны прибыть в предстоящие выходные дни, именно они примут решение, как помочь киту.
Ранее стало известно, что горбатого кита, запутавшегося в сетях, обнаружили у острова Кильдин. Губернатор региона Андрей Чибис написал в своих соцсетях, что держит ситуацию на контроле.
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