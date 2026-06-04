ММТП оценит эффективность перевалки контейнеров на примере рейса из Китая

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мурманский морской торговый порт (ММТП) группы компаний "Портовый альянс" прорабатывает логистические схемы под пилотный заход контейнеровоза китайской компании New New Shipping Line (NNSL), сообщила компания.

Как рассказал накануне на ПМЭФ-2026 губернатор Мурманской области Андрей Чибис, власти региона договорились с руководством NNSL о том, что заполярный порт примет в августе первый прямой рейс примерно с 500 контейнерами.

В "Портовом альянсе" отметили, что предстоящий тестовый заход - один из практических шагов в диверсификации грузовой базы предприятия и в развитии контейнерного направления на Кольском полуострове. В 2025 году ММТП сформировал специализированную инфраструктуру под контейнерные операции. Наличие такого терминала демонстрирует потенциальным операторам, что Мурманск обладает необходимой технической базой и может рассматриваться в качестве надежной рабочей альтернативы в случае изменения рыночной конъюнктуры.