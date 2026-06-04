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ММТП оценит эффективность перевалки контейнеров на примере рейса из Китая - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:07 04.06.2026
ММТП оценит эффективность перевалки контейнеров на примере рейса из Китая

В ММТП прорабатывают логистику пилотного захода контейнеровоза из Китая

© Фото : Пресс-служба "Портового альянса"Исполнительный директор Мурманского морского торгового порта Павел Олейник
Исполнительный директор Мурманского морского торгового порта Павел Олейник - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Портового альянса"
Исполнительный директор Мурманского морского торгового порта Павел Олейник
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мурманский морской торговый порт (ММТП) группы компаний "Портовый альянс" прорабатывает логистические схемы под пилотный заход контейнеровоза китайской компании New New Shipping Line (NNSL), сообщила компания.
Как рассказал накануне на ПМЭФ-2026 губернатор Мурманской области Андрей Чибис, власти региона договорились с руководством NNSL о том, что заполярный порт примет в августе первый прямой рейс примерно с 500 контейнерами.
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В "Портовом альянсе" отметили, что предстоящий тестовый заход - один из практических шагов в диверсификации грузовой базы предприятия и в развитии контейнерного направления на Кольском полуострове. В 2025 году ММТП сформировал специализированную инфраструктуру под контейнерные операции. Наличие такого терминала демонстрирует потенциальным операторам, что Мурманск обладает необходимой технической базой и может рассматриваться в качестве надежной рабочей альтернативы в случае изменения рыночной конъюнктуры.
"Технически порт готов принять и обработать пилотную партию в 500 контейнеров. Важно понимать, что первый рейс — это, прежде всего, проверка технологических цепочек и экономических параметров, а не запуск постоянного сервиса. Для реализации долгосрочного проекта рынку необходимы детально выверенные тарифные решения, понятные условия для грузоотправителей и стабильный, прогнозируемый грузопоток", — приводится в сообщении комментарий исполнительного директора ММТП Павла Олейника.
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