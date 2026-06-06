Мурманский губернатор рассказал, кто проявляет интерес к Севморпути

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Северный морской путь перестал быть экзотикой, он рассматривается как надежная альтернатива другим морским маршрутам, интерес к нему проявляют Китай, Индия и государства Юго-Восточной Азии, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.