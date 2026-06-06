Мурманский губернатор рассказал, кто проявляет интерес к Севморпути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Северный морской путь рассматривается как надежная альтернатива другим морским маршрутам и становится все более стратегически важным.
- Наибольший практический интерес к Северному морскому пути проявляют Китай, Индия и государства Юго-Восточной Азии.
- На рост интереса к Северному морскому пути влияют события последнего времени, такие как напряженность вокруг Ормузского пролива и нестабильность в Красном море.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Северный морской путь перестал быть экзотикой, он рассматривается как надежная альтернатива другим морским маршрутам, интерес к нему проявляют Китай, Индия и государства Юго-Восточной Азии, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Северный морской путь как основной участок формируемого Трансарктического транспортного коридора всё чаще рассматривается не как северная экзотика, а как стратегически надежная альтернатива: маршрут на 40% короче традиционного через Суэц, полностью находится под российским суверенитетом и не зависит от развития каких-либо региональных конфликтов", - пояснил Чибис.
Чибис подчеркнул, что СМП - глобально важный маршрут, который связывает страну, Запад, Дальний Восток и Сибирь. Кроме того, он необходим для вывоза той продукции, которая вырабатывается в Арктике, при этом сам маршрут короче традиционных на 40%.
"Если говорить о конкретных странах, то наибольший практический интерес сегодня проявляют Китай, Индия и государства Юго-Восточной Азии. Китай последовательно инвестирует в арктическую логистику уже более десяти лет – для них СМП это и экономия времени, и диверсификация маршрутов, и снижение зависимости от южных коридоров, которые находятся вне их контроля", - отметил губернатор.
Кроме того, продолжил Чибис, Индия смотрит на СМП прежде всего через призму энергетики, импорта сырья (прежде всего, нефть) и российских удобрений. Есть устойчивый интерес со стороны стран Персидского залива, которые сами ощущают риски нестабильности в своем регионе и ищут альтернативные пути для экспорта, а также в последнее время интерес к взаимодействию проявляется со стороны Южной Кореи.
Как отметил Чибис, на рост интереса влияют события последнего времени – напряженность вокруг Ормузского пролива из-за ситуации в Иране, инциденты в Суэцком канале, нестабильность в Красном море. "Мы формируем инфраструктуру мирового значения: флот, порты, транспортно-логистические узлы, системы навигации и безопасности. Чем надежнее и предсказуемее будет работать этот маршрут, тем больше грузов он будет притягивать. А это уже прямая отдача для российской экономики", - резюмировал глава комиссии Госсовета по направлению "СМП и Арктика".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.