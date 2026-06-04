Чибис: Арктика остается стратегически защищенным регионом России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило баланс безопасности в арктическом регионе, при этом российская Арктика является одним из самых стратегически защищенных районов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

Власти региона при поддержке федерального центра запустили программу реновации военных гарнизонов, на эти цели из федерального бюджета будет направляться не менее 10 миллиардов рублей в год до 2030 года. "Считаю, что это наш важный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Поэтому, возвращаясь к вопросу – что изменилось в жизни северян в связи милитаризацией соседей, могу точно сказать, что у нас происходят позитивные изменения. Ну а соседи, вероятно, подсчитывают убытки", - отметил Чибис.