Чибис: Арктика остается стратегически защищенным регионом России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило баланс безопасности в арктическом регионе, при этом российская Арктика является одним из самых стратегически защищенных районов, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Мурманская область соседствует с Норвегией и Финляндией. С момента создания НАТО Норвегия входила в его состав, в последние годы в блок вошли также Швеция и Финляндия. По словам главы региона, на жизни северян это практически не отразилось, если не считать закрытые границы.
"Конечно же вступление соседних стран в НАТО изменило баланс безопасности в арктическом регионе. Если внимательно посмотреть на сообщения официальных источников и сводки последних учений, можно сделать вывод, что Арктика и, в частности, Мурманская область остаются одним из наиболее защищенных стратегических регионов России", - сказал Чибис.
Он напомнил, что на Кольском полуострове расположены ключевые базы Северного флота России, включая силы стратегического ядерного сдерживания. Здесь базируется единственный в мире атомный ледокольный флот. Мурманск - опорный порт Северного морского пути.
"Наш регион имеет особое значение для всей страны. Регулярные учения Северного флота, ракетные стрельбы, противолодочные операции и отработка комплексных поисково-спасательных сценариев показывают высокий уровень готовности сил, отвечающих за безопасность северных рубежей страны", - пояснил губернатор.
Власти региона при поддержке федерального центра запустили программу реновации военных гарнизонов, на эти цели из федерального бюджета будет направляться не менее 10 миллиардов рублей в год до 2030 года. "Считаю, что это наш важный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Поэтому, возвращаясь к вопросу – что изменилось в жизни северян в связи милитаризацией соседей, могу точно сказать, что у нас происходят позитивные изменения. Ну а соседи, вероятно, подсчитывают убытки", - отметил Чибис.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.