Чибис дал поручения для улучшения качества медпомощи в Мурманской области

МУРМАНСК, 14 мая – РИА Новости. Система медицинской помощи в Мурманской области работает эффективно и входит в число лучших в стране, однако необходима точечная донастройка для повышения качества оказания услуг – это касается доступности первичной медпомощи, комфорта пациентов и модернизации работы поликлиник, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Чибис , по данным министерства информационной политики региона, дал ряд поручений по итогам заседания коллегии регионального министерства здравоохранения. Губернатор отметил высокие профессиональные достижения медицинского сообщества, но поставил перед ведомством ряд задач, касающихся доступности первичной медпомощи, комфорта пациентов и модернизации работы поликлиник.

« "Есть вопросы, которые пока требуют особого внимания. Речь не про высокотехнологичные операции или качество медицинской помощи как таковой. Речь о другом: запись к врачу, возможность вовремя пройти обследование, доступность исследований. Именно это формирует удовлетворенность пациента", – сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что с точки зрения медицинских показателей — количества спасенных жизней и ожидаемой продолжительности жизни — система здравоохранения Мурманской области входит в число лучших в стране. Тем не менее, одной из главных тем обсуждения стали не только медицинские успехи региона, но и "человеческий фактор". Глава региона заявил, что для получения реальной картины нужна объективная и максимально независимая оценка, которую планируется получить посредством опроса жителей.

Губернатор обратил внимание, что в регионе работают высококлассные врачи, но необходимо правильно донастроить систему. Основные поручения в этом блоке: продолжать сокращать кадровый дефицит и перераспределять нагрузку; убрать узких специалистов (например, неврологов) из комиссий, где их участие необязательно, чтобы они могли вести прием; организовать подмену врачей, ушедших в отпуск или на больничный (в том числе вахтовым методом).

Кроме того, речь шла о снижении бюрократической нагрузки на медперсонал, а также о развитии выездных форм медицинской помощи. Перед региональным минздравом поставлена задача сформировать понятный и удобный для жителей график работы "Поездов здоровья" и "Медицинских шаттлов", чтобы отдаленные населенные пункты были охвачены качественным медицинским обслуживанием.

Чибис также поручил провести полную инвентаризацию медицинского оборудования. Еще одно поручение касается графика работы медицинских учреждений, чтобы сделать его удобнее для северян.