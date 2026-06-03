На ПМЭФ откроется стенд Евразийского женского форума

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Стенд Евразийского женского форума начнет работу в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня.

На стенде ЕЖФ будут обсуждаться новые тренды на рынке труда, интеграция искусственного интеллекта в экономику, инвестиционные и экспортные возможности женщин и другие актуальные темы.

В программу форума включены две сессии совета ЕЖФ: «Женщины за ответственный бизнес: ответы на новые вызовы экономики» и «Женский альянс искусственного интеллекта: сотрудничество для расширения возможностей и управления рисками».

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Стенд Евразийского женского форума (ЕЖФ) начнет свою работу в среду в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его программа охватывает как вопросы женской повестки, так и темы, связанные с актуальными стоящими перед страной задачами, в решении которых успешно участвуют женщины, сообщила РИА Новости глава совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова.

"Третьего июня начинает свою работу Петербургский международный экономический форум, в этот же день состоится торжественное открытие стенда Евразийского женского форума. Ведущие эксперты обсудят новые тренды на рынке труда, перспективы интеграции искусственного интеллекта в экономику, инвестиционные и экспортные возможности женщин в условиях современных вызовов. Состоится ряд бизнес-презентаций, подведение итогов международных конкурсов, подписание соглашений, международные телемосты", - рассказала политик.

По словам Кареловой , стенд будет работать практически в режиме нон-стоп. "Его программа охватывает широкий круг вопросов как женской повестки, так и связанных с актуальными стоящими пред страной задачами, в решении которых женщины активно и успешно участвуют", - добавила она.

Карелова подчеркнула, что деловая программа стенда ЕЖФ соответствует основному девизу ПМЭФ этого года - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".

"Собственно, она в основном и построена на открытых диалогах, которые должны привести к выработке практических решений и долгосрочному стабильному партнерству. Среди наших гостей будут губернаторы, представители академического сообщества, руководители разных ведомств и корпораций. Будет подписано много соглашений", - сказала политик.

В частности, уже в первый день планируется подписать как минимум три соглашения о сотрудничестве, провести интервью с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом . В этот же день состоится международный телемост, посвященный возможностям женщин в эпоху технологического перехода, отметила Карелова.

Во второй день состоятся мероприятия с участием руководства Совета Федерации . "Среди тем, которым будет уделено особое внимание в программе ЕЖФ на ПМЭФ, - женская занятость, особенно в высокотехнологичных отраслях, создание условий для беспрерывной карьеры женщин, развитие женского предпринимательства, здоровье как капитал современного общества, развитие сотрудничества с регионами", - уточнила парламентарий.

Основными событиями станут две сессии совета ЕЖФ, включенные в деловую программу ПМЭФ: в рамках трека "Социальная сфера в эпоху новых технологий" пройдет сессия "Женщины за ответственный бизнес: ответы на новые вызовы экономики". Сессия под названием "Женский альянс искусственного интеллекта: сотрудничество для расширения возможностей и управления рисками" состоится в рамках трека "Технологии, определяющие будущее", сказала сенатор.

В ходе первой сессии ее участники обсудят новые подходы к корпоративным социальным программам, в ходе второй - влияние участия женщин на создание безопасной и этичной цифровой среды и снижение риска дисбаланса на рынке труда, заключила Карелова.