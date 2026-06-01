10:12 01.06.2026 (обновлено: 10:22 01.06.2026)
Путин поручил контролировать проекты "Мурманский СПГ" и "Волхов – Мурманск"

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
  • Владимир Путин поручил держать на контроле реализацию проекта "Мурманский СПГ" и строительство магистрального газопровода "Волхов — Мурманск".
  • Газопровод должен быть введен в эксплуатацию до 2030 года.
  • Доклад о ходе реализации проекта необходимо представить до 1 июля 2026 года, далее — один раз в квартал.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил держать на контроле реализацию проекта "Мурманский СПГ" и газопровода "Волхов – Мурманск" для его ввода до 2030 года.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля, размещен на сайте Кремля.
"Осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра правительства РФ контроль за реализацией проекта "Мурманский СПГ" и строительством магистрального газопровода "Волхов – Мурманск" с учетом необходимости ввода этого газопровода в эксплуатацию до 2030 года", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июля 2026 года, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.
