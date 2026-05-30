Чибис открыл обновленный аэрокомплекс "Хибины" в Кировске

МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в открытии модернизированного аэровокзального комплекса в аэропорту "Хибины", здесь вырос уровень сервиса, а пропускная способность аэровокзала увеличилась в 2,5 раза, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.

Сообщается, что обновлены фасад аэровокзала и входные группы, а также наружные инженерные сети. Преобразилась и привокзальная площадь: здесь заменено асфальтовое покрытие, бордюрный камень, обновлены газоны и тротуарные дорожки.

"Вырос уровень сервиса для пассажиров. На сегодня имеется два зала на 406 посадочных мест. Общая зона перед стойками регистрации оборудована посадочными местами для 147 человек. Пропускная способность аэровокзала увеличена в 2,5 раза", - говорится в сообщении. В правительстве области отметили, что масштабная реконструкция завершена в том числе благодаря соглашению о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и компанией "ФосАгро".

"Развитие аэропорта "Хибины" на этом не заканчивается. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу, и сейчас мы будем за счет в том числе федерального финансирования модернизировать взлетно-посадочную полосу аэропорта и перрон. Это позволит ему радикально расширить свои возможности", - сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении.

Общая стоимость реконструкции составляет 6,671 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета — 3,8 миллиарда рублей. Сроки реконструкции — 2029 год. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу.

Объем пассажиропотока ежегодно растет. Так, если в 2022 году услугами аэропорта воспользовались 149,5 тысяч человек, то в 2025 году – 197,5 тысяч человек – рост составил 25%. "Хибины" являются официальным аэропортом горнолыжного курорта Большой Вудъявр, который входит в пятерку лучших курортов России.