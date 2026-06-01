10:32 01.06.2026
Путин поручил обеспечить бесперебойное электроснабжение Мурманской области

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное электроснабжение Мурманской области.
  • При необходимости будет проведена модернизация объектов электросетевого хозяйства региона.
  • Доклад по итогам выполнения поручения должен быть представлен до 1 августа 2026 года, далее — один раз в полгода.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Россетям обеспечить бесперебойное электроснабжение Мурманской области, при необходимости провести модернизацию сетей.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области и публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания – Россети" обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса Мурманской области, при необходимости предусмотрев дополнительные мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Мурманской области, и определив источники финансирования таких мероприятий", - говорится в перечне.
Доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года, далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и гендиректор компании "Россети" Андрей Рюмин.
Мурманская областьРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей ЧибисРоссети
 
 
