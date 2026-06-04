Чибис: комиссия Госсовета работает над финансовым положением Арктики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Комиссия Государственного совета по направлению "Северный морской путь и Арктика" работает на нескольких взаимосвязанных треках, в том числе добивается улучшения финансового положения арктических регионов, сообщил губернатор Мурманской области и председатель этой комиссии Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Говоря о планах комиссии на ближайшее время, Чибис отметил, что в приоритете – завершение формирования и содействие в запуске комплексного проекта "Арктика и Трансарктический транспортный коридор". Разработка комплексного проекта ведется на площадке Морской коллегии и правительства РФ с участием комиссии и входящих в ее состав регионов. Задача – довести его до утверждения на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Параллельно комиссия ведет работу по ряду конкретных срочных вопросов. "Первый – финансовое положение арктических регионов. Бюджеты Мурманской, Архангельской областей и ряда других субъектов АЗ (арктической зоны - ред.) РФ оказались под серьезной нагрузкой: падение доходов в сочетании с высокой ключевой ставкой резко увеличило стоимость обслуживания долга", - сказал Чибис, отметив, что без решения этой проблемы регионы физически не смогут выполнять свою роль в реализации арктической повестки.
Второй блок – инфраструктурные решения. В частности, касающиеся Мурманского транспортного узла, газификации Мурманской области, повышения надежности электросетевой инфраструктуры, расширение железнодорожных подходов к арктическим портам. Третий трек – нормативное регулирование. Комиссия подготовила конкретные предложения по упрощению ряда избыточных требований, действующих в Арктике: от порядка ввода объектов капстроя в эксплуатацию до транспортной безопасности мостов и требований к снегохранению. "Решение этих вопросов позволит сэкономить десятки миллиардов рублей без каких-либо рисков", - подчеркнул глава комиссии.
И еще одна важнейшая долгосрочная задача – удержание и привлечение людей в Арктику. Здесь, по мнению Чибиса, нужен комплекс мер: от надбавок с первого дня работы до строительства качественного жилья и развития арктической медицины.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.