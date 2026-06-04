Чибис: комиссия Госсовета работает над финансовым положением Арктики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Комиссия Государственного совета по направлению "Северный морской путь и Арктика" работает на нескольких взаимосвязанных треках, в том числе добивается улучшения финансового положения арктических регионов, сообщил губернатор Мурманской области и председатель этой комиссии Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

И еще одна важнейшая долгосрочная задача – удержание и привлечение людей в Арктику. Здесь, по мнению Чибиса, нужен комплекс мер: от надбавок с первого дня работы до строительства качественного жилья и развития арктической медицины.