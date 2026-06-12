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Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита в Мурманской области - РИА Новости, 12.06.2026
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15:29 12.06.2026
Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита в Мурманской области

Чибис: Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита у мурманского берега

© Фото : Губернатор Чибис/MAXГорбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области
Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Губернатор Чибис/MAX
Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию горбатого кита у острова Кильдин в Мурманской области.
  • Специалисты Мурманского арктического университета вместе с экспертами "Совета по морским млекопитающим" и волонтерами оценили состояние кита, который запутался в веревках.
  • В регион прибудет команда опытных спасателей "Друзья океана" с Сахалина для участия в операции.
МУРМАНСК, 12 июн - РИА Новости. Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию горбатого кита у острова Кильдин в Мурманской области, действовать нужно профессионально, животное сильно пострадало, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Примерно 5-6 июня очевидцы заметили возле полуострова Рыбачий и острова Кильдин горбатого краснокнижного кита, запутавшегося в веревках. В ночь на четверг волонтеры отыскали животное у острова Кильдин, сделали фотографии и видео, которые отправили специалистам для оценки шансов на спасение.
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"Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию животного", - написал Чибис в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что сейчас на месте идет активная подготовка: специалисты Мурманского арктического университета вместе с экспертами "Совета по морским млекопитающим" и волонтерами детально оценили состояние кита.
"Ситуация серьезная, есть глубокие повреждения, поэтому действовать нужно максимально профессионально", - уточнил глава региона.
В регион в пятницу прибудет команда опытных спасателей "Друзья океана" с Сахалина — это профессионалы, которые уже имеют успешный опыт спасения китов из сетей, в том числе они спасли два года назад кита Станислава у мурманских берегов.
Дополнительно Чибис отметил, что сотрудники из Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району выделят своих специалистов для участия непосредственно в самой операции. Кроме того, сейчас сотрудники ведомства в рамках дежурства проводят разъяснительную работу с судами на предмет необходимости строгого соблюдения региональных правил наблюдения за китами, чтобы не создавать лишний стресс для животного.
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Мурманская областьСахалинРоссияАндрей ЧибисФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет по морским млекопитающимФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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