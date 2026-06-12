Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита в Мурманской области

МУРМАНСК, 12 июн - РИА Новости. Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию горбатого кита у острова Кильдин в Мурманской области, действовать нужно профессионально, животное сильно пострадало, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Примерно 5-6 июня очевидцы заметили возле полуострова Рыбачий и острова Кильдин горбатого краснокнижного кита, запутавшегося в веревках. В ночь на четверг волонтеры отыскали животное у острова Кильдин, сделали фотографии и видео, которые отправили специалистам для оценки шансов на спасение.