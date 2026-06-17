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Чибис уверен, что АПК "Мурманск" продолжит традиции подводного флота РФ - РИА Новости, 17.06.2026
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Мурманская область
 
22:39 17.06.2026
Чибис уверен, что АПК "Мурманск" продолжит традиции подводного флота РФ

Чибис уверен, что АПК "Мурманск" продолжит традиции российского подводного флота

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Закладка на "Севмаше" атомного подводного крейсера (АПК) "Мурманск" - событие особого значения не только для судостроительной отрасли и ВМФ, но и для всей страны, крейсер продолжит традиции подводного флота России, выразил уверенность губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которому принадлежит инициатива наименования нового АПК.
В среду на предприятии ОСК Севмаш состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М". Ранее с инициативой назвать крейсер в честь города-героя обратился губернатор Мурманской области.
Чибис отметил, что для него большая честь находиться в Северодвинске.
"Сегодняшняя закладка атомного подводного крейсера "Мурманск" — событие особого значения не только для судостроительной отрасли и ВМФ, но и для всей нашей страны. Символично, что новый корабль получил имя города-героя Мурманска, которому в этом году исполняется 110 лет. Уверен, что новый атомный подводный крейсер "Мурманск" продолжит традиции отечественного подводного флота", - сказал Чибис.
Губернатор отметил, что Мурманская область — это уникальный регион, имеющий богатейшую историю, в которой особое место занимает его героическое прошлое. И сегодня Кольское Заполярье имеет стратегически важное значение для всей страны. В регионе базируется Северный флот, который играет ключевую роль в обеспечении безопасности России на северном направлении и укрепляет ее позиции в Арктике.
Чибис подчеркнул, что крейсер "Мурманск" – это еще один повод для гордости северян в год 110-летия города, символ уважения к традициям и истории Вооруженных сил. Название подчеркивает значимость региона как мощного военного и морского центра.
Корабли проекта "Ясень-М" строятся на Севмаше большой серией. Головная атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" была передана в состав ВМФ в 2021 году. После нее были построены и вошли в состав флота еще три АПЛ этого проекта: "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". На разных этапах строительства на предприятии сейчас находятся еще несколько атомных подводных крейсеров. АПК проекта "Ясень-М" обладают пониженным уровнем акустического поля, эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи в любых районах Мирового океана. Отличаются повышенной скрытностью, автоматизацией и огневой мощью. В проекте применены многие технические решения, ранее не использовавшиеся в отечественном подводном судостроении.
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