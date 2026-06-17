Чибис уверен, что АПК "Мурманск" продолжит традиции подводного флота РФ

МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Закладка на "Севмаше" атомного подводного крейсера (АПК) "Мурманск" - событие особого значения не только для судостроительной отрасли и ВМФ, но и для всей страны, крейсер продолжит традиции подводного флота России, выразил уверенность губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которому принадлежит инициатива наименования нового АПК.

В среду на предприятии ОСК Севмаш состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М". Ранее с инициативой назвать крейсер в честь города-героя обратился губернатор Мурманской области.

Чибис отметил, что для него большая честь находиться в Северодвинске.

"Сегодняшняя закладка атомного подводного крейсера "Мурманск" — событие особого значения не только для судостроительной отрасли и ВМФ, но и для всей нашей страны. Символично, что новый корабль получил имя города-героя Мурманска, которому в этом году исполняется 110 лет. Уверен, что новый атомный подводный крейсер "Мурманск" продолжит традиции отечественного подводного флота", - сказал Чибис.

Губернатор отметил, что Мурманская область — это уникальный регион, имеющий богатейшую историю, в которой особое место занимает его героическое прошлое. И сегодня Кольское Заполярье имеет стратегически важное значение для всей страны. В регионе базируется Северный флот, который играет ключевую роль в обеспечении безопасности России на северном направлении и укрепляет ее позиции в Арктике.

Чибис подчеркнул, что крейсер "Мурманск" – это еще один повод для гордости северян в год 110-летия города, символ уважения к традициям и истории Вооруженных сил. Название подчеркивает значимость региона как мощного военного и морского центра.