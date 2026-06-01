Путин поручил определить оптовую цену газа для Мурманской области и Карелии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к июлю определиться с расчетом оптовой цены газа для Мурманской области и Карелии с учетом возврата инвестиций в инфраструктуру.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 апреля 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей Мурманской области и Республики Карелия, рассмотрев возможность распределения части издержек, связанных со строительством магистральных газопроводов "Волхов – Сегежа – Костомукша" и "Волхов – Мурманск", на расходы по всей газотранспортной системе, и тарифа на транспортировку газа для проекта "Мурманский СПГ", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Карелии Артур Парфенчиков, глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.