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В Мурманской области готовятся спасать из сетей горбатого кита - РИА Новости, 10.06.2026
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23:16 10.06.2026 (обновлено: 23:21 10.06.2026)
В Мурманской области готовятся спасать из сетей горбатого кита

В Мурманской области готовят операцию по спасению запутавшегося в сетях кита

© Фото : MAX-канал Андрея ЧибисаГорбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области
Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : MAX-канал Андрея Чибиса
Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У острова Кильдин в Мурманской области обнаружили горбатого кита, запутавшегося в сетях.
  • Специалисты провели мониторинг и оценили состояние кита, данные переданы в Росприроднадзор.
  • Готовится спасательная операция по освобождению кита.
МУРМАНСК, 10 июн – РИА Новости. Горбатого кита, запутавшегося в сетях, обнаружили у острова Кильдин в Мурманской области, готовится операция по его спасению, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"У острова Кильдин обнаружили горбатого кита, запутавшегося в сетях. Животное в опасности, и сейчас наша главная задача — помочь ему освободиться. Специалисты фонда "Природа и люди", ученые ИПЭЭ (Института проблем экологии и эволюции - ред.) РАН и нашего Мурманского арктического университета (МАУ) уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Сейчас готовится спасательная операция", - написал Чибис в канале на платформе "Макс".
Глава региона напомнил, что для таких критических ситуаций был создан Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он работает на базе МАУ, объединяя лучших экспертов.
"Держим ситуацию на контроле. Спасибо всем специалистам, которые сейчас работают в море!" - добавил губернатор.
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