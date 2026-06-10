Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области

Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области

© Фото : MAX-канал Андрея Чибиса Горбатый кит, запутавшийся в сетях в Мурманской области

В Мурманской области готовятся спасать из сетей горбатого кита

Краткий пересказ от РИА ИИ У острова Кильдин в Мурманской области обнаружили горбатого кита, запутавшегося в сетях.

Специалисты провели мониторинг и оценили состояние кита, данные переданы в Росприроднадзор.

Готовится спасательная операция по освобождению кита.

МУРМАНСК, 10 июн – РИА Новости. Горбатого кита, запутавшегося в сетях, обнаружили у острова Кильдин в Мурманской области, готовится операция по его спасению, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"У острова Кильдин обнаружили горбатого кита, запутавшегося в сетях. Животное в опасности, и сейчас наша главная задача — помочь ему освободиться. Специалисты фонда "Природа и люди", ученые ИПЭЭ (Института проблем экологии и эволюции - ред.) РАН и нашего Мурманского арктического университета (МАУ) уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор . Сейчас готовится спасательная операция", - написал Чибис в канале на платформе " Макс ".

Глава региона напомнил, что для таких критических ситуаций был создан Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он работает на базе МАУ, объединяя лучших экспертов.