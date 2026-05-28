Знак "Арктический инвестор" получили 11 предпринимателей Мурманской области

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил знак "Арктический инвестор" 11 предпринимателям, сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжественная церемония была приурочена ко Дню российского предпринимательства. Все награжденные успешно запустили свои инвестиционные проекты в регионе.

Для запуска своего дела предприниматели активно выбирают преференциальный режим Арктической зоны РФ, получая налоговые и административные льготы. На сегодняшний день в Мурманской области зарегистрировано 314 резидентов АЗРФ, которые активно реализуют проекты в разных сферах экономики.

"Правительство Мурманской области продолжает поддерживать инвесторов, которые выбирают Мурманскую область для реализации своих проектов. Каждый из награжденных предпринимателей внес весомый вклад в развитие нашего региона, создав современную инфраструктуру и новые рабочие места. Надеюсь, что таких проектов будет появляться все больше и больше", – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова, ее слова приводит пресс-служба регправительства.