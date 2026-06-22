Чибис призвал коллег и депутатов помочь мурманскому океанариуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал оказать финансовую поддержку мурманскому океанариуму, где сотрудники не получают зарплату уже несколько месяцев.

Региональные власти помогли океанариуму открыть расчетный счет и оказывают юридическую поддержку в судебном процессе по иску об изъятии земельного участка.

Чибис поручил коллегам из правительства найти способы урегулировать ситуацию с учетом накопленных долгов и других обстоятельств.

МУРМАНСК, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал коллег, депутатов областной думы и всех неравнодушных оказать финансовую поддержку мурманскому океанариуму, где сотрудники не получают зарплату уже несколько месяцев, и сам подал пример.

Как отметил на оперативном совещании Чибис , возникшая ситуация с океанариумом - правовая коллизия. Решить вопросы частного коммерческого предприятия: проблему многочисленных долгов, выплату зарплаты сотрудникам, содержание животных в условиях, не соответствующих законодательству, - невозможно со стороны региона и за счет налогоплательщиков. Ни регион, ни муниципалитет не могут взять такой объект в собственность.

"Сейчас главная задача – помочь людям получить заработную плату. Если единственный вариант на данный момент – это пожертвования, то давайте так и поступим. Я лично после оперативного совещания сделаю перевод и призываю присоединиться к этому коллег из правительства, а также депутатов областной думы и всех неравнодушных", - сказал Чибис.

При этом региональные власти помогли океанариуму открыть расчетный счет, которого у организации не было. Теперь появилась возможность принимать средства в дар. Также океанариум получил юридическую поддержку в судебном процессе по иску об изъятии земельного участка.

Чибис поручил коллегам из правительства посмотреть, какие юридические процедуры возможны в текущей ситуации с учетом накопленных долгов и других обстоятельств и найти способы урегулировать ситуацию. На сегодняшний день финансовая поддержка со стороны единственного учредителя организации не осуществляется, а проведение культурно-зрелищных мероприятий, представлений с участием животных, что могло бы стать источником финансирования для организации, невозможно из-за отсутствия необходимых разрешительных документов и лицензий на данный вид деятельности. Несмотря на то, что сотрудники не получают заработную плату с февраля, они продолжают добросовестно выполнять свои обязанности.

"Нас услышали! Не остались в стороне! Сегодня на утреннем совещании наш губернатор Андрей Владимирович Чибис призвал своих коллег и депутатов помочь нам финансово. И показал пример - перечислил деньги на счет!" - сообщается на странице океанариума в соцсетях. Сотрудники отметили, что им оказывается юридическая поддержка в судебных спорах, у них появилось дополнительное время на решение вопроса о налоговой задолженности, из-за которой могут изъять земли, а значит и здание, и животных.