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Чибис призвал коллег и депутатов помочь мурманскому океанариуму - РИА Новости, 22.06.2026
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Мурманская область
 
17:25 22.06.2026

Чибис призвал коллег и депутатов помочь мурманскому океанариуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Чибис . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал оказать финансовую поддержку мурманскому океанариуму, где сотрудники не получают зарплату уже несколько месяцев.
  • Региональные власти помогли океанариуму открыть расчетный счет и оказывают юридическую поддержку в судебном процессе по иску об изъятии земельного участка.
  • Чибис поручил коллегам из правительства найти способы урегулировать ситуацию с учетом накопленных долгов и других обстоятельств.
МУРМАНСК, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал коллег, депутатов областной думы и всех неравнодушных оказать финансовую поддержку мурманскому океанариуму, где сотрудники не получают зарплату уже несколько месяцев, и сам подал пример.
Как отметил на оперативном совещании Чибис, возникшая ситуация с океанариумом - правовая коллизия. Решить вопросы частного коммерческого предприятия: проблему многочисленных долгов, выплату зарплаты сотрудникам, содержание животных в условиях, не соответствующих законодательству, - невозможно со стороны региона и за счет налогоплательщиков. Ни регион, ни муниципалитет не могут взять такой объект в собственность.
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"Сейчас главная задача – помочь людям получить заработную плату. Если единственный вариант на данный момент – это пожертвования, то давайте так и поступим. Я лично после оперативного совещания сделаю перевод и призываю присоединиться к этому коллег из правительства, а также депутатов областной думы и всех неравнодушных", - сказал Чибис.
При этом региональные власти помогли океанариуму открыть расчетный счет, которого у организации не было. Теперь появилась возможность принимать средства в дар. Также океанариум получил юридическую поддержку в судебном процессе по иску об изъятии земельного участка.
Чибис поручил коллегам из правительства посмотреть, какие юридические процедуры возможны в текущей ситуации с учетом накопленных долгов и других обстоятельств и найти способы урегулировать ситуацию. На сегодняшний день финансовая поддержка со стороны единственного учредителя организации не осуществляется, а проведение культурно-зрелищных мероприятий, представлений с участием животных, что могло бы стать источником финансирования для организации, невозможно из-за отсутствия необходимых разрешительных документов и лицензий на данный вид деятельности. Несмотря на то, что сотрудники не получают заработную плату с февраля, они продолжают добросовестно выполнять свои обязанности.
"Нас услышали! Не остались в стороне! Сегодня на утреннем совещании наш губернатор Андрей Владимирович Чибис призвал своих коллег и депутатов помочь нам финансово. И показал пример - перечислил деньги на счет!" - сообщается на странице океанариума в соцсетях. Сотрудники отметили, что им оказывается юридическая поддержка в судебных спорах, у них появилось дополнительное время на решение вопроса о налоговой задолженности, из-за которой могут изъять земли, а значит и здание, и животных.
"Губернатор поручил выработать предложения по дальнейшему функционированию океанариума, и это дает нам уверенность, что нас не бросят", – отметили в океанариуме и обратились к жителям с просьбой помочь сохранить океанариум.
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