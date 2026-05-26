Чибис озвучил пять новых мер поддержки мурманского бизнеса

МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области вводят пять новых региональных мер поддержки предпринимателей, среди которых целевой микрозайм на приобретение франшизы, увеличение лимита по микрозаймам для начинающих предпринимателей, введение бесплатных экскурсий для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Чибис на встрече с бизнес-сообществом.

Глава региона поздравил предпринимателей с Днем российского предпринимательства и отметил, что, несмотря на все сложности, появляются новые проекты, связанные с индустрией гостеприимства, общепитом, производством, региональные производители активно выходят на маркетплейсы и получают новую возможность себя реализовывать.

"Несмотря на все сложности, на то, что уже несколько лет мы живем в рамках санкционных ограничений, за последние шесть лет нам вместе удалось увеличить валовой региональный продукт в 2,3 раза, он составил 1,7 миллиона рублей на жителя. По этому показателю Мурманская область в топ-10 по стране", - сказал Чибис

По его словам, благодаря новым проектам уже создано почти 10 тысяч рабочих мест. Власти стараются делать так, чтобы крупные проекты становились нишей, в том числе для малого и среднего предпринимательства. Чибис подчеркнул, что главная задача регионального правительства - сделать все возможное, чтобы каждый предприниматель в Мурманской области чувствовал себя защищенным, и объявил о пяти новых мерах поддержки для МСП.

Так, вводится новый продукт – целевой микрозайм на приобретение франшизы. Условия предоставления - до 3 миллионов рублей на три года под 10,9%. В три раза увеличен лимит по микрозаймам для начинающих предпринимателей. Теперь на старт своего дела можно получить до 3 миллионов рублей на срок до трех лет по льготной ставке 10,9%. Дополнительные средства направляются на оказание профессиональных услуг по льготной цене через Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Регион берет на себя большую часть оплаты работы квалифицированных юристов и бухгалтеров для местных компаний.

Также вводится возможность для жителей региона посетить популярные туристические места Кольского Заполярья, северяне смогут ближе познакомиться с родным краем: для жителей стартует программа бесплатных экскурсий и охватит до 5 тысяч человек.

"Наша задача - сделать все возможное, чтобы помочь нашему малому и среднему предпринимательству. И мы видим, что эта работа дает плоды. Мы продолжим биться за то, чтобы у арктических предпринимателей были послабления в фискальной политике, – эту дискуссию мы ведем на самом высоком уровне", – сказал глава региона.